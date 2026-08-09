POINT DE VUE
9 août 2026
Qui gouverne la machine ? Bienvenue dans l'ère de l'IA sous contrôle d'État
Du bras de fer entre Anthropic et le Pentagone à la suspension des modèles Mythos et Fable pour les utilisateurs étrangers, l’intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère. Les modèles les plus avancés ne sont plus de simples services numériques, mais des actifs stratégiques dont l'accès, le déploiement et la diffusion relèvent désormais de décisions souveraines. Derrière l'affrontement entre Washington et les entreprises de l'IA, sur fond de rivalité avec la Chine et une Europe sidérée par le retrait soudain des modèles d’IA, se dessine une nouvelle question géopolitique : qui gouvernera les machines qui gouverneront demain nos économies, nos armées et nos démocraties ?
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Tsiporah Fried est chercheuse au Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
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Tsiporah Fried est chercheuse au Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.