BIODIVERSITE

Qui est Likweli, ce singe récemment baptisé, dont le nom évoque les secrets cachés du Congo ?

L'annonce de la découverte d'une nouvelle espèce de primate est une nouvelle enthousiasmante pour les scientifiques, car les populations de primates sont en déclin à travers le monde. Selon la Liste rouge de l'UICN — un inventaire mondial des risques d'extinction des espèces animales —, 44,4 % des espèces de primates sont classées comme étant en danger ou en danger critique d'extinction (contre 13,2 % pour l'ensemble des mammifères).