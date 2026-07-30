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BIODIVERSITE

30 juillet 2026

Qui est Likweli, ce singe récemment baptisé, dont le nom évoque les secrets cachés du Congo ?

L'annonce de la découverte d'une nouvelle espèce de primate est une nouvelle enthousiasmante pour les scientifiques, car les populations de primates sont en déclin à travers le monde. Selon la Liste rouge de l'UICN — un inventaire mondial des risques d'extinction des espèces animales —, 44,4 % des espèces de primates sont classées comme étant en danger ou en danger critique d'extinction (contre 13,2 % pour l'ensemble des mammifères).

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MOTS-CLES

primates , biodiversité , animal , The Conversation , singes

THEMATIQUES

Animal
A PROPOS DES AUTEURS
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Amanda Korstjens
Professeur d'écologie comportementale, Université de Bournemouth

Professeur d'écologie comportementale, Université de Bournemouth