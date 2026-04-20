CYBER-SECURITE

20 avril 2026

Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail

Votre boîte mail vient d'être piratée : chaque minute compte. Car pendant que vous hésitez, le cybercriminel, lui, agit — il change votre mot de passe, modifie vos options de récupération, s'approprie définitivement votre compte. Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, dopées à l'intelligence artificielle, voici les bons réflexes à adopter en urgence — et les erreurs à ne surtout pas commettre.