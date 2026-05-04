THE WORLD IN MAPS
4 mai 2026
Quelle est la puissance de votre passeport ?
Dans combien de pays différents pouvez vous aller avec un passeport Français ? Allemand ? Japonais ou Américain ? La nationalité peut fortement influencer votre liberté de voyager alors jetez un œil à la puissance de votre passeport.
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THEMATIQUESGéopolitique
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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