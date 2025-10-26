Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Economie
Un montage de photos du président américain Donald Trump et du président vénézuélien Nicolas Maduro.
Un montage de photos du président américain Donald Trump et du président vénézuélien Nicolas Maduro. © KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Anti Social

Quel bilan économique pour les populistes lorsqu’ils accèdent au pouvoir ? Les réponses édifiantes d’une étude analysant 120 ans d’expériences politiques à travers le monde

Une étude publiée dans l’American Economic Review livre un verdict sans appel sur l'expérience du populisme en politique. En moyenne, quinze ans sous un régime populiste se traduisent par une baisse de 10 % du PIB par habitant. Les populistes de gauche, portés par des politiques interventionnistes et redistributives, creusent davantage le déficit économique. Entre déclin institutionnel, désinvestissement et érosion de la confiance, l’économie paie le prix fort du rejet des élites.

avec Don Diego De La VegaetJean-Marc Siroën
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

author imageJean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

