Anti Social

Quel bilan économique pour les populistes lorsqu’ils accèdent au pouvoir ? Les réponses édifiantes d’une étude analysant 120 ans d’expériences politiques à travers le monde

Une étude publiée dans l’American Economic Review livre un verdict sans appel sur l'expérience du populisme en politique. En moyenne, quinze ans sous un régime populiste se traduisent par une baisse de 10 % du PIB par habitant. Les populistes de gauche, portés par des politiques interventionnistes et redistributives, creusent davantage le déficit économique. Entre déclin institutionnel, désinvestissement et érosion de la confiance, l’économie paie le prix fort du rejet des élites.