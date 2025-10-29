Chaos numériqueréseaux

Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?

En réunissant près de 200 experts pour alerter sur les dangers du numérique, Emmanuel Macron adopte un ton de croisade contre les réseaux sociaux, accusés de miner la démocratie et la santé mentale. Pour Fabrice Epelboin et Élodie Messéant, cette posture masque une méconnaissance du problème : en cherchant à censurer plutôt qu’à débattre, le pouvoir nourrit la méfiance, la radicalisation et la rupture entre citoyens et institutions. Derrière la rhétorique de la "résistance", c’est surtout la peur d’un pouvoir politique dépossédé de son monopole sur l’information qui transparaît.