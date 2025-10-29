Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Franceil y a 1 heures
Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
Emmanuel Macron. (Image d'illustration) © MOHAMMED BADRA / AFP
Chaos numériqueréseaux

Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?

En réunissant près de 200 experts pour alerter sur les dangers du numérique, Emmanuel Macron adopte un ton de croisade contre les réseaux sociaux, accusés de miner la démocratie et la santé mentale. Pour Fabrice Epelboin et Élodie Messéant, cette posture masque une méconnaissance du problème : en cherchant à censurer plutôt qu’à débattre, le pouvoir nourrit la méfiance, la radicalisation et la rupture entre citoyens et institutions. Derrière la rhétorique de la "résistance", c’est surtout la peur d’un pouvoir politique dépossédé de son monopole sur l’information qui transparaît.

avec Fabrice EpelboinetElodie Messéant
author imageFabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Voir la bio »
author imageElodie Messéant

Juriste de formation, Élodie Messéant a travaillé dans le secteur des cryptomonnaies. Chargée d'études à l'IREF, elle collabore également avec le média Young Voices Europe.

Voir la bio »

Réseaux sociaux : et si la menace pour la démocratie n’était pas du tout là où la voit Emmanuel Macron ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société