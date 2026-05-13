CHANGEMENT DE CAP
13 mai 2026
Que se passe-t-il lorsque les scientifiques font davantage confiance à l'IA qu'à leurs collègues ?
L'intelligence artificielle a franchi un cap décisif dans le monde du travail moderne. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, de la gestion des emplois du temps à l'aide à la prévision financière. Une transformation similaire s'opère actuellement au sein des laboratoires de recherche.
4 min de lecture
MOTS-CLESIA , scientifiques , Intelligence Artificielle , relations humaines , recherche scientifique
THEMATIQUESScience
Sungho Hong est chercheur principal à l'Institut des sciences fondamentales (IBS) en Corée du Sud, où il dirige le groupe d'intelligence artificielle inspirée des neurosciences au sein du Centre de la mémoire et des gliosciences. Il est également professeur associé de génie biomédical à l'Institut national des sciences et technologies d'Ulsan (UNIST).
Victor J. Drew est neuroscientifique à l'Institut des sciences fondamentales (IBS), au Centre de la mémoire et de la glioscience de Daejeon, en Corée du Sud. Ses travaux portent sur la biologie des astrocytes, la signalisation neuronale et la physiologie cérébrale. Ses recherches combinent l'imagerie avancée, l'électrophysiologie et les neurosciences systémiques pour étudier comment les cellules non neuronales contribuent au fonctionnement et au comportement cérébraux.
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Sungho Hong est chercheur principal à l'Institut des sciences fondamentales (IBS) en Corée du Sud, où il dirige le groupe d'intelligence artificielle inspirée des neurosciences au sein du Centre de la mémoire et des gliosciences. Il est également professeur associé de génie biomédical à l'Institut national des sciences et technologies d'Ulsan (UNIST).
Victor J. Drew est neuroscientifique à l'Institut des sciences fondamentales (IBS), au Centre de la mémoire et de la glioscience de Daejeon, en Corée du Sud. Ses travaux portent sur la biologie des astrocytes, la signalisation neuronale et la physiologie cérébrale. Ses recherches combinent l'imagerie avancée, l'électrophysiologie et les neurosciences systémiques pour étudier comment les cellules non neuronales contribuent au fonctionnement et au comportement cérébraux.