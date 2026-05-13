Que se passe-t-il lorsque les scientifiques font davantage confiance à l'IA qu'à leurs collègues ?

Victor J. Drew est neuroscientifique à l'Institut des sciences fondamentales (IBS), au Centre de la mémoire et de la glioscience de Daejeon, en Corée du Sud. Ses travaux portent sur la biologie des astrocytes, la signalisation neuronale et la physiologie cérébrale. Ses recherches combinent l'imagerie avancée, l'électrophysiologie et les neurosciences systémiques pour étudier comment les cellules non neuronales contribuent au fonctionnement et au comportement cérébraux.