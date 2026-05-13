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Des chercheuses travaillant dans un laboratoire sur la purification de l'ADN codant pour les gènes.
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CHANGEMENT DE CAP

13 mai 2026

Que se passe-t-il lorsque les scientifiques font davantage confiance à l'IA qu'à leurs collègues ?

L'intelligence artificielle a franchi un cap décisif dans le monde du travail moderne. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, de la gestion des emplois du temps à l'aide à la prévision financière. Une transformation similaire s'opère actuellement au sein des laboratoires de recherche.

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MOTS-CLES

IA , scientifiques , Intelligence Artificielle , relations humaines , recherche scientifique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Sungho Hong

Sungho Hong est chercheur principal à l'Institut des sciences fondamentales (IBS) en Corée du Sud, où il dirige le groupe d'intelligence artificielle inspirée des neurosciences au sein du Centre de la mémoire et des gliosciences. Il est également professeur associé de génie biomédical à l'Institut national des sciences et technologies d'Ulsan (UNIST).

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Victor J. Drew

Victor J. Drew est neuroscientifique à l'Institut des sciences fondamentales (IBS), au Centre de la mémoire et de la glioscience de Daejeon, en Corée du Sud. Ses travaux portent sur la biologie des astrocytes, la signalisation neuronale et la physiologie cérébrale. Ses recherches combinent l'imagerie avancée, l'électrophysiologie et les neurosciences systémiques pour étudier comment les cellules non neuronales contribuent au fonctionnement et au comportement cérébraux.

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