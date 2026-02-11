« PROCHE-ORIENT : L’ONU DANS LA TOURMENTE »
11 février 2026
Quand un docu d’Arte cautionne l’antisémitisme assumé de l’Onusienne Francesca Albanese
Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a désigné Israël comme "ennemi de l’humanité" et se sert de son mandat pour diffuser une idéologie très proche de celle du Hamas, des mouvements islamistes et de l’extrême gauche.
A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Yadan Pesah est députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France.
