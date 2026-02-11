POLITIQUE
La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, assise devant une image de Nelson Mandela, s'adresse à la presse après la présentation à distance de son dernier rapport à l'Assemblée générale de l'ONU, au Cap, le 28 octobre 2025.
« PROCHE-ORIENT : L’ONU DANS LA TOURMENTE »

11 février 2026

Quand un docu d’Arte cautionne l’antisémitisme assumé de l’Onusienne Francesca Albanese

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a désigné Israël comme "ennemi de l’humanité" et se sert de son mandat pour diffuser une idéologie très proche de celle du Hamas, des mouvements islamistes et de l’extrême gauche.

Caroline Yadan Pesah Go to Caroline Yadan Pesah page

Caroline Yadan Pesah

Caroline Yadan Pesah est députée de la 8ème circonscription des Français établis hors de France.

