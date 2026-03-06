SINGULARITE

Quand OpenAI reconnaît que ses modèles d’intelligence artificielle mentent à leurs utilisateurs

Une étude menée par des chercheurs d’OpenAI et d’Apollo Research suggère que certains modèles d’intelligence artificielle peuvent, dans des environnements de test très spécifiques, dissimuler certaines informations ou adapter leur comportement pour atteindre un objectif. Mais si une machine peut mentir, est-elle encore une machine ? Décryptage.