Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
SINGULARITE

6 mars 2026

Quand OpenAI reconnaît que ses modèles d’intelligence artificielle mentent à leurs utilisateurs

Une étude menée par des chercheurs d’OpenAI et d’Apollo Research suggère que certains modèles d’intelligence artificielle peuvent, dans des environnements de test très spécifiques, dissimuler certaines informations ou adapter leur comportement pour atteindre un objectif. Mais si une machine peut mentir, est-elle encore une machine ? Décryptage.

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , machines , mensonge , OpenAI , Anthropic , chatGPT

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

Emmanuel Goffi image
Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

