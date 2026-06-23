INTELLIGENCE MALVEILLANTE

23 juin 2026

Quand l’lA devient une arme asymétrique ultime : les banques françaises sont-elles bien préparées à déjouer les attaques nocturnes des hackers ?

L'intelligence artificielle est-elle en passe de faire sauter le coffre-fort des banques françaises ? Avec l'émergence d'IA capables de traquer et d'exploiter les failles informatiques en une seule nuit, le cybercrime s'industrialise à une vitesse sans précédent. Au point de menacer tout l'édifice ? Décryptage.