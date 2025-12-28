SONDAGES SOUS PRESSION A L’ERE DE L’IA

28 décembre 2025

Quand l’IA vient polluer les sondages

L’intelligence artificielle est désormais capable de se faire passer pour des répondants humains quasi indétectables. Une évolution qui menace directement la fiabilité des sondages et pose une question centrale : peut-on encore mesurer l’opinion publique à l’ère des IA génératives ?