France Télévisions. (Image d'illustration)
© LIONEL BONAVENTURE / AFP
L’ETAT PROFOND EN QUESTION
6 décembre 2025
Quand l’Etat profond s’assume à ciel ouvert devant la Commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public
Entre inertie administrative, contre-pouvoirs technocratiques et normes paralysantes, l’idée d’un “État profond” en France gagne du terrain. Les auditions sur France Télévisions et les blocages institutionnels révèlent un appareil public qui échappe de plus en plus au contrôle démocratique.
Gilles-William Goldnadel est avocat et essayiste. Il a notamment écrit en 2024 "Journal de guerre : C'est l'Occident qu'on assassine" (éditions Fayard) et en 2021 "Manuel de résistance au fascisme d'extrême-gauche" (Les Nouvelles éditions de Passy).
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
