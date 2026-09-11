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Blurred backgroundUn cadran né il y a quelques milliards d’années (Delma)...
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ATLANTIC-TAC

11 septembre 2026

Quand le temps se lit du bout des doigts et quand la Légion s’engage en Suisse : c’est l’actualité pré-automnale des montres

Mais aussi le retour du steampunk sur une base d’antiquité romaine, l’aventure dans les boutiques Breitling, la météorite à la portée de tous, un rendez-vous horloger de rentrée, le Swiss Made qu’on assassine et l’heure libertaire qui a choisi d’orbiter dans le bleu…

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MOTS-CLES

Gallet , BVLGARI , Frédérique Constant , Delma , L.Leroy , montres

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.