ATLANTIC-TAC
11 septembre 2026
Quand le temps se lit du bout des doigts et quand la Légion s’engage en Suisse : c’est l’actualité pré-automnale des montres
Mais aussi le retour du steampunk sur une base d’antiquité romaine, l’aventure dans les boutiques Breitling, la météorite à la portée de tous, un rendez-vous horloger de rentrée, le Swiss Made qu’on assassine et l’heure libertaire qui a choisi d’orbiter dans le bleu…
9 min de lecture
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.