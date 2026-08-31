CHAMPIGNON DU WHISKY
31 août 2026
Quand le succès du whisky irlandais nourrit un mystérieux champignon noir
Le whiskey irlandais constitue l'un des grands succès de l'exportation irlandaise. En 2025, la valeur des exportations a dépassé les 930 millions d'euros, ce spiritueux très apprécié étant vendu aux quatre coins du monde.
5 min de lecture
MOTS-CLESwhisky , champignon , Baudoinia , Irlande
THEMATIQUESSciences
Le Dr Jenny Lawler est professeure adjointe en génie des bioprocédés à l'École de biotechnologie de la Dublin City University (DCU) et membre du DCU Water Institute ainsi que du DCU Life Sciences Institute. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (BE) en génie chimique de l'University College Dublin et d'un doctorat en procédés de séparation membranaire de la DCU.
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Le Dr Jenny Lawler est professeure adjointe en génie des bioprocédés à l'École de biotechnologie de la Dublin City University (DCU) et membre du DCU Water Institute ainsi que du DCU Life Sciences Institute. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (BE) en génie chimique de l'University College Dublin et d'un doctorat en procédés de séparation membranaire de la DCU.