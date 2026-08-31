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Le whiskey irlandais constitue l'un des grands succès de l'exportation irlandaise.
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CHAMPIGNON DU WHISKY

31 août 2026

Quand le succès du whisky irlandais nourrit un mystérieux champignon noir

Le whiskey irlandais constitue l'un des grands succès de l'exportation irlandaise. En 2025, la valeur des exportations a dépassé les 930 millions d'euros, ce spiritueux très apprécié étant vendu aux quatre coins du monde.

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MOTS-CLES

whisky , champignon , Baudoinia , Irlande

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Jenny Lawler

Le Dr Jenny Lawler est professeure adjointe en génie des bioprocédés à l'École de biotechnologie de la Dublin City University (DCU) et membre du DCU Water Institute ainsi que du DCU Life Sciences Institute. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (BE) en génie chimique de l'University College Dublin et d'un doctorat en procédés de séparation membranaire de la DCU.

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