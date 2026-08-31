Le Dr Jenny Lawler est professeure adjointe en génie des bioprocédés à l'École de biotechnologie de la Dublin City University (DCU) et membre du DCU Water Institute ainsi que du DCU Life Sciences Institute. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (BE) en génie chimique de l'University College Dublin et d'un doctorat en procédés de séparation membranaire de la DCU.