POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des personnes se rassemblent place de la République lors d'une manifestation contre l'extrême droite
See image caption
See copyright

IDEOLOGIE CONTRE-PRODUCTIVE

22 avril 2026

Quand « le camp du bien » installe un mal-être généralisé

Face à la montée des clivages idéologiques, une partie des Français exprime un ras-le-bol grandissant. Cette polarisation alimente un malaise croissant et détourne l’attention des enjeux économiques, sociaux et industriels majeurs.

Photo of Sophie de Menthon
Sophie de Menthon Go to Sophie de Menthon page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , camp du bien , mal-être , Jordan Bardella , rassemblement national , gauche , droite , économie , fausses priorités , Marine Le Pen , Grasset , extrême droite , extrême gauche , colère , français , chefs d’entreprise , Sophie de Menthon , ethic , idéologie

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon image
Sophie de Menthon

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Populaires

1Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
2Haro sur X, à plat ventre face à Palantir : la France, ce Quichotte incapable de distinguer les monstres des moulins à vent numériques
3Quelques conseils et bonnes pratiques en cas de piratage de votre compte e-mail
4Suspicions de cluster de cancer pédiatrique, acétamipride et perquisitions chez des agriculteurs : des actions judiciaires et administratives qui posent question
5Grasset : Sophie Binet à la rescousse d’un patron de PME rémunéré comme un PDG de multinationale
6Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
7Pire encore que le reste : la France au niveau zéro de la cybersécurité