IDEOLOGIE CONTRE-PRODUCTIVE
22 avril 2026
Quand « le camp du bien » installe un mal-être généralisé
Face à la montée des clivages idéologiques, une partie des Français exprime un ras-le-bol grandissant. Cette polarisation alimente un malaise croissant et détourne l’attention des enjeux économiques, sociaux et industriels majeurs.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).