IDEOLOGIE CONTRE-PRODUCTIVE

22 avril 2026

Quand « le camp du bien » installe un mal-être généralisé

Face à la montée des clivages idéologiques, une partie des Français exprime un ras-le-bol grandissant. Cette polarisation alimente un malaise croissant et détourne l’attention des enjeux économiques, sociaux et industriels majeurs.