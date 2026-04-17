ATLANTIC-TAC
17 avril 2026
Quand l’aiguille s’aligne sur le diamant et quand on réveille la Belle au bois dormant : c’est l’actualité germinale des montres
Mais aussi le diamant brut qu’on illumine, la plongeuse qui se pique de design, le coup de poinçon qui change tout, les salons qui font le plein et le superbolide qui fonce au poignet…
8 min de lecture
MOTS-CLESmontres , Atlantic-tac , consommation
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.