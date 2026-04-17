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Blurred backgroundUne rigueur minutieuse apportée au moindre détail de design (Universal Genève)…
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ATLANTIC-TAC

17 avril 2026

Quand l’aiguille s’aligne sur le diamant et quand on réveille la Belle au bois dormant : c’est l’actualité germinale des montres

Mais aussi le diamant brut qu’on illumine, la plongeuse qui se pique de design, le coup de poinçon qui change tout, les salons qui font le plein et le superbolide qui fonce au poignet…

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MOTS-CLES

montres , Atlantic-tac , consommation

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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