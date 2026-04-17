ATLANTIC-TAC

17 avril 2026

Quand l’aiguille s’aligne sur le diamant et quand on réveille la Belle au bois dormant : c’est l’actualité germinale des montres

Mais aussi le diamant brut qu’on illumine, la plongeuse qui se pique de design, le coup de poinçon qui change tout, les salons qui font le plein et le superbolide qui fonce au poignet…