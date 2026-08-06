NEUROSCIENCES
6 août 2026
Quand de simples substances hallucinogènes révèlent le fonctionnement du cerveau
Longtemps considérés comme de simples substances hallucinogènes, les psychédéliques sont aujourd'hui étudiés pour ce qu'ils révèlent du fonctionnement du cerveau. Une vaste méta-analyse publiée dans Nature Medicine montre qu'ils modifient les réseaux cérébraux impliquant le thalamus, une structure clé de la vigilance et de la conscience.
4 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.
Populaires
Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.