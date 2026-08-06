NEUROSCIENCES

Quand de simples substances hallucinogènes révèlent le fonctionnement du cerveau

Longtemps considérés comme de simples substances hallucinogènes, les psychédéliques sont aujourd'hui étudiés pour ce qu'ils révèlent du fonctionnement du cerveau. Une vaste méta-analyse publiée dans Nature Medicine montre qu'ils modifient les réseaux cérébraux impliquant le thalamus, une structure clé de la vigilance et de la conscience.