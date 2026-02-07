SOUS TENSION
7 février 2026
Quand Bruxelles entend décider de qui gagne les élections : la Roumanie et la crise de la démocratie européenne
Longtemps attribuées à des ingérences étrangères, les crises électorales européennes révèlent aujourd’hui une réalité plus troublante. En Roumanie, l’annulation du scrutin présidentiel, justifiée par des soupçons d’influence russe jamais étayés publiquement, met en lumière un basculement inquiétant : une démocratie de plus en plus conditionnée à la validation de Bruxelles, au détriment de la transparence et de la souveraineté populaire.
5 min de lecture
Docteur (Ph.D.), est un journaliste et analyste politique roumain basé à Budapest et à Bruxelles. Il occupe les fonctions de vice-président de l’Institute for Research in Political Marketing and Strategic Studies (IRPMSS) et de consultant senior chez SMART Event Marketing. Ses travaux portent principalement sur la politique européenne, la communication stratégique et les affaires publiques.
Populaires
Docteur (Ph.D.), est un journaliste et analyste politique roumain basé à Budapest et à Bruxelles. Il occupe les fonctions de vice-président de l’Institute for Research in Political Marketing and Strategic Studies (IRPMSS) et de consultant senior chez SMART Event Marketing. Ses travaux portent principalement sur la politique européenne, la communication stratégique et les affaires publiques.