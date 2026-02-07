SOUS TENSION

7 février 2026

Quand Bruxelles entend décider de qui gagne les élections : la Roumanie et la crise de la démocratie européenne

Longtemps attribuées à des ingérences étrangères, les crises électorales européennes révèlent aujourd’hui une réalité plus troublante. En Roumanie, l’annulation du scrutin présidentiel, justifiée par des soupçons d’influence russe jamais étayés publiquement, met en lumière un basculement inquiétant : une démocratie de plus en plus conditionnée à la validation de Bruxelles, au détriment de la transparence et de la souveraineté populaire.