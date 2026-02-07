POLITIQUE
Le chancelier allemand Friedrich Merz (à droite) et le Premier ministre roumain Ilie Bolojan tiennent une conférence de presse à l’issue de discussions bilatérales à la Chancellerie, à Berlin, en Allemagne.
SOUS TENSION

7 février 2026

Quand Bruxelles entend décider de qui gagne les élections : la Roumanie et la crise de la démocratie européenne

Longtemps attribuées à des ingérences étrangères, les crises électorales européennes révèlent aujourd’hui une réalité plus troublante. En Roumanie, l’annulation du scrutin présidentiel, justifiée par des soupçons d’influence russe jamais étayés publiquement, met en lumière un basculement inquiétant : une démocratie de plus en plus conditionnée à la validation de Bruxelles, au détriment de la transparence et de la souveraineté populaire.

Mădălin Sârbu

MOTS-CLES

Union Européenne , liberté d'expression , Roumanie , élections roumaines , transparence , Digital Services Act

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Mădălin Sârbu

Docteur (Ph.D.), est un journaliste et analyste politique roumain basé à Budapest et à Bruxelles. Il occupe les fonctions de vice-président de l’Institute for Research in Political Marketing and Strategic Studies (IRPMSS) et de consultant senior chez SMART Event Marketing. Ses travaux portent principalement sur la politique européenne, la communication stratégique et les affaires publiques.

