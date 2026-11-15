THE WORLD IN MAPS
15 novembre 2026
Quand l’amour était encore un crime : la carte des interdictions de mariage interracial aux États-Unis en 1966
En 1966, seize États américains interdisaient encore les mariages entre personnes d'origines différentes. Héritage de la ségrégation, ces lois n’ont été définitivement invalidées qu’en juin 1967, par l’arrêt historique Loving v. Virginia. Une carte d’époque rappelle combien le droit de choisir librement son conjoint a longtemps été un combat pour les droits civiques aux États-Unis.
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Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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