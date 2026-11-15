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En 1966, seize États américains interdisaient encore les mariages entre personnes d'origines différentes.
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THE WORLD IN MAPS

15 novembre 2026

Quand l’amour était encore un crime : la carte des interdictions de mariage interracial aux États-Unis en 1966

En 1966, seize États américains interdisaient encore les mariages entre personnes d'origines différentes. Héritage de la ségrégation, ces lois n’ont été définitivement invalidées qu’en juin 1967, par l’arrêt historique Loving v. Virginia. Une carte d’époque rappelle combien le droit de choisir librement son conjoint a longtemps été un combat pour les droits civiques aux États-Unis.

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MOTS-CLES

mariage interracial , mariage mixte , Origines , couple , Union , amour , États-Unis , interdiction , mariage , légal , illégal , illégalité , ségrégation raciale , ségrégation ethnique , origine ethnique , Constitution , Alabama , droits , 1966

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