Best-Of du 20 au 26 septembre

High-techil y a 9 minutes
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration)
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration) © LIONEL BONAVENTURE / AFP
Big Brother

Pulse, le nouvel assistant personnel de chat GPT ouvre la voie à la publicité ciblée… et à un effrayant système de surveillance généralisée

La technologie de l'intelligence artificielle continue de se développer à une allure impressionnante. Dernier né du fer de lance du domaine OpenAI : un programme du nom de Pulse, accolé au célèbre robot conversationnel chatGPT, et pouvant agir comme un assistant pour l'utilisateur, en anticipant ses besoins et en lui proposant des solutions à ses problèmes. Le rêve d'un majordome virtuel dévoué... ou une porte ouverte sur la vie privée ? Décryptage.

avec Benoît Grunemwald
author imageBenoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

