Big Brother

Pulse, le nouvel assistant personnel de chat GPT ouvre la voie à la publicité ciblée… et à un effrayant système de surveillance généralisée

La technologie de l'intelligence artificielle continue de se développer à une allure impressionnante. Dernier né du fer de lance du domaine OpenAI : un programme du nom de Pulse, accolé au célèbre robot conversationnel chatGPT, et pouvant agir comme un assistant pour l'utilisateur, en anticipant ses besoins et en lui proposant des solutions à ses problèmes. Le rêve d'un majordome virtuel dévoué... ou une porte ouverte sur la vie privée ? Décryptage.