Limiter la casse

Et puisque la gauche semble avoir remporté la bataille culturelle sur la taxation des ultra-riches, comment le faire sans plomber l’économie ?

La chute du gouvernement Bayrou couplée à l'absence de dissolution pousse les acteurs parlementaires à envisager pour la première fois des négociations d'ampleur, en vue d'adopter un budget avant la fin de l'année. Des élus du camp présidentiels, décidés à s'accorder avec les Socialistes, semblent prêt à accorder au PS une victoire symbolique sur la taxation des riches, mesure consensuelle dans l'opinion. Mais comment expliquer que la gauche ait remporté cette victoire culturelle, et comment limiter les dégâts économique d'une telle approche ? Décryptage.