Best-Of du 30 août au 5 septembre

Financeil y a 2 heures
Au XXIe siècle, les "super-riches" pourraient devenir "super-super-riches".
Limiter la casse

Et puisque la gauche semble avoir remporté la bataille culturelle sur la taxation des ultra-riches, comment le faire sans plomber l’économie ?

La chute du gouvernement Bayrou couplée à l'absence de dissolution pousse les acteurs parlementaires à envisager pour la première fois des négociations d'ampleur, en vue d'adopter un budget avant la fin de l'année. Des élus du camp présidentiels, décidés à s'accorder avec les Socialistes, semblent prêt à accorder au PS une victoire symbolique sur la taxation des riches, mesure consensuelle dans l'opinion. Mais comment expliquer que la gauche ait remporté cette victoire culturelle, et comment limiter les dégâts économique d'une telle approche ? Décryptage.

avec Thomas CarbonnieretBruno Jeanbart
author imageThomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

author imageBruno Jeanbart

Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.

Et puisque la gauche semble avoir remporté la bataille culturelle sur la taxation des ultra-riches, comment le faire sans plomber l’économie ?

Economie