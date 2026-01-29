LIGUE DES CHAMPIONS

PSG/Newcastle : 1/1 Toujours inquiétants, les Parisiens passeront par les barrages

Vous aviez trouvé le PSG inefficace, stérile et ronronnant la semaine dernière à Lisbonne ? Vous espériez un sursaut, une révolte chouanne ? C'est râpé. Et j'ajoute que ceux qui souffrent d'une maladie curable, d'une peine de cœur ou simplement des aphtes, pourront s'épargner de le revoir.