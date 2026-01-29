POLITIQUE
L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé à côté du défenseur anglais Dan Burn lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle au stade Parc des Princes à Paris, le 28 janvier 2026.

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé à côté du défenseur anglais Dan Burn lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle au stade Parc des Princes à Paris, le 28 janvier 2026.

LIGUE DES CHAMPIONS

29 janvier 2026

PSG/Newcastle : 1/1 Toujours inquiétants, les Parisiens passeront par les barrages

Vous aviez trouvé le PSG inefficace, stérile et ronronnant la semaine dernière à Lisbonne ? Vous espériez un sursaut, une révolte chouanne ? C'est râpé. Et j'ajoute que ceux qui souffrent d'une maladie curable, d'une peine de cœur ou simplement des aphtes, pourront s'épargner de le revoir.

Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

