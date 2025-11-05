POLITIQUE
Des joueurs du Paris-Saint-Germain après leur défaite face au Bayern Munich au Parc des Princes à Paris, le 4 novembre 2025.

Des joueurs du Paris-Saint-Germain après leur défaite face au Bayern Munich au Parc des Princes à Paris, le 4 novembre 2025.

© FRANCK FIFE / AFP

LIGUE DES CHAMPIONS

5 novembre 2025

PSG / Bayern : 1/2 Les Parisiens tombent sur un os

Face à un Bayern ultra-dominateur en première période, le PSG n'a pas su refaire son retard malgré sa supériorité numérique. Si ce matin, le Bayern est leader et le PSG 4e, les problèmes sont ailleurs : Dembélé et Hakimi sont sortis sur blessure.

