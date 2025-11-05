Des joueurs du Paris-Saint-Germain après leur défaite face au Bayern Munich au Parc des Princes à Paris, le 4 novembre 2025.
LIGUE DES CHAMPIONS
5 novembre 2025
PSG / Bayern : 1/2 Les Parisiens tombent sur un os
Face à un Bayern ultra-dominateur en première période, le PSG n'a pas su refaire son retard malgré sa supériorité numérique. Si ce matin, le Bayern est leader et le PSG 4e, les problèmes sont ailleurs : Dembélé et Hakimi sont sortis sur blessure.
