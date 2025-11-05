LIGUE DES CHAMPIONS

5 novembre 2025

PSG / Bayern : 1/2 Les Parisiens tombent sur un os

Face à un Bayern ultra-dominateur en première période, le PSG n'a pas su refaire son retard malgré sa supériorité numérique. Si ce matin, le Bayern est leader et le PSG 4e, les problèmes sont ailleurs : Dembélé et Hakimi sont sortis sur blessure.