MAG
8 août 2026
Projet chocolat : ces scientifiques qui travaillent à perfectionner les délices à base de cacao
Fermentation, cristallisation, texture, blanchiment : derrière une simple tablette de chocolat se cache une étonnante complexité scientifique. Les chercheurs décortiquent aujourd’hui ses mécanismes pour mieux maîtriser son goût, sa texture et sa conservation.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Elle est journaliste stagiaire à Knowable Magazine et journaliste spécialisée dans les sciences et la santé, basée à New York. Elle a notamment écrit pour Science, Live Science ainsi que pour d’autres médias.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Elle est journaliste stagiaire à Knowable Magazine et journaliste spécialisée dans les sciences et la santé, basée à New York. Elle a notamment écrit pour Science, Live Science ainsi que pour d’autres médias.