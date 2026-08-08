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Chocolat. (Image d'illustration)
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MAG

8 août 2026

Projet chocolat : ces scientifiques qui travaillent à perfectionner les délices à base de cacao

Fermentation, cristallisation, texture, blanchiment : derrière une simple tablette de chocolat se cache une étonnante complexité scientifique. Les chercheurs décortiquent aujourd’hui ses mécanismes pour mieux maîtriser son goût, sa texture et sa conservation.

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MOTS-CLES

Alimentation , Agriculture , chimie , science , chocolat , consommation

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Georgia Michelman

Elle est journaliste stagiaire à Knowable Magazine et journaliste spécialisée dans les sciences et la santé, basée à New York. Elle a notamment écrit pour Science, Live Science ainsi que pour d’autres médias.

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