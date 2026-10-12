RUPTURE AU PS
12 octobre 2026
Primaire de la gauche : la victoire à double tranchant de Raphaël Glucksmann
66 % des voix dès le premier tour, contre 14,5 % pour Olivier Faure, pourtant secrétaire général du PS depuis des années : la primaire de la gauche ressemble moins à une adhésion à Raphaël Glucksmann qu’à un désaveu massif de toute alliance avec La France insoumise. Mais cet électorat très politisé, hostile à Jean-Luc Mélenchon jusqu’à payer 15 euros pour le dire, pourrait tout aussi bien se reporter sur Édouard Philippe ou Gabriel Attal au moment venu. Glucksmann a-t-il vraiment gagné un socle, ou simplement hérité d’un vote de rejet ?
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.