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Raphaël Glucksmann (à gauche), candidat du Parti socialiste (PS) et du Parti de la place publique (PP), en vue de l'élection présidentielle française de 2027, est entouré du maire de Nancy, Mathieu Klein, lors d'une conférence de presse précédant une réunion publique à Nancy, dans l'est de la France, le 8 octobre 2026.
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RUPTURE AU PS

12 octobre 2026

Primaire de la gauche : la victoire à double tranchant de Raphaël Glucksmann

66 % des voix dès le premier tour, contre 14,5 % pour Olivier Faure, pourtant secrétaire général du PS depuis des années : la primaire de la gauche ressemble moins à une adhésion à Raphaël Glucksmann qu’à un désaveu massif de toute alliance avec La France insoumise. Mais cet électorat très politisé, hostile à Jean-Luc Mélenchon jusqu’à payer 15 euros pour le dire, pourrait tout aussi bien se reporter sur Édouard Philippe ou Gabriel Attal au moment venu. Glucksmann a-t-il vraiment gagné un socle, ou simplement hérité d’un vote de rejet ?

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MOTS-CLES

Politique , primaire du PS , Parti Socialiste , Raphaël Glucksmann , Place Publique , LFI , élection présidentielle 2027 , François Hollande , centre

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.

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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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