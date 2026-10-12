RUPTURE AU PS

Primaire de la gauche : la victoire à double tranchant de Raphaël Glucksmann

66 % des voix dès le premier tour, contre 14,5 % pour Olivier Faure, pourtant secrétaire général du PS depuis des années : la primaire de la gauche ressemble moins à une adhésion à Raphaël Glucksmann qu’à un désaveu massif de toute alliance avec La France insoumise. Mais cet électorat très politisé, hostile à Jean-Luc Mélenchon jusqu’à payer 15 euros pour le dire, pourrait tout aussi bien se reporter sur Édouard Philippe ou Gabriel Attal au moment venu. Glucksmann a-t-il vraiment gagné un socle, ou simplement hérité d’un vote de rejet ?