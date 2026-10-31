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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre letton à Riga, en Lettonie, le 29 août 2025. (Image d'illustration)
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REFORME

31 octobre 2026

Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne

Mieux coordonner les services et intégrer l’intelligence artificielle : Jean-Luc Demarty défend l’objectif d’efficacité de la réforme administrative de la Commission. Mais il avertit : sans retour à la collégialité, la centralisation du pouvoir autour d’Ursula von der Leyen risque d’en limiter les bénéfices.

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MOTS-CLES

Union européenne , Ursula von der Leyen , Réforme , Commission européenne , centralisation

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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