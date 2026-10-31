REFORME

Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne

Mieux coordonner les services et intégrer l’intelligence artificielle : Jean-Luc Demarty défend l’objectif d’efficacité de la réforme administrative de la Commission. Mais il avertit : sans retour à la collégialité, la centralisation du pouvoir autour d’Ursula von der Leyen risque d’en limiter les bénéfices.