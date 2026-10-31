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REVUE DE PRESSE PEOPLE

31 octobre 2026

Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille

Pour Halloween, la planète people a ses propres frissons : tensions royales, amours supposées et polémiques en série. Entre deux déclarations et trois règlements de compte, les bonbons se font rares.

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MOTS-CLES

Revue de Presse People , people , Halloween , David Beckham , Meghan Markle , prince Harry , Brigitte Bardot , Sarah Ferguson , Nicki Minaj , George Clooney , Ester Exposito , Halle Berry , Olivier Martinez , Christina Aguilera , Jack Nicholson , Kate Middleton , Charles III , Marc Lavoine , Adriana Karembeu , jennifer lawrence , Brad Pitt , Cindy Crawford , Harry Styles , Donald Trump , Madonna , Jennifer Lopez , Brett Goldstein , Selena Gomez , Charlène de Monaco , Sofia Vergara , Imagine Dragons , Hugh Jackman , Kim Kardashian , Kris Jenner , Kylian Mbappé , Heidi Klum , Nicola Peltz , Taylor Swift , Gims

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People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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