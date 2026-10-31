REVUE DE PRESSE PEOPLE
31 octobre 2026
Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
Pour Halloween, la planète people a ses propres frissons : tensions royales, amours supposées et polémiques en série. Entre deux déclarations et trois règlements de compte, les bonbons se font rares.
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MOTS-CLESRevue de Presse People , people , Halloween , David Beckham , Meghan Markle , prince Harry , Brigitte Bardot , Sarah Ferguson , Nicki Minaj , George Clooney , Ester Exposito , Halle Berry , Olivier Martinez , Christina Aguilera , Jack Nicholson , Kate Middleton , Charles III , Marc Lavoine , Adriana Karembeu , jennifer lawrence , Brad Pitt , Cindy Crawford , Harry Styles , Donald Trump , Madonna , Jennifer Lopez , Brett Goldstein , Selena Gomez , Charlène de Monaco , Sofia Vergara , Imagine Dragons , Hugh Jackman , Kim Kardashian , Kris Jenner , Kylian Mbappé , Heidi Klum , Nicola Peltz , Taylor Swift , Gims
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.