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ATLANTI-CULTURE

9 juin 2026

Prendre soin, de Alexander Zeldin

La précarité, la misère et l’amitié

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Culture-Tops , culture , Alexander Zeldin , Patrick d’Assumçao , Nabil Berrahil , Charline Paul Lamya , Regragui-Muzio , Bilal Slimani , Juliette Speck , Théâtre des Abbesses

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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