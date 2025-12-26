©
Cette photographie prise le 29 juillet 2025 montre une femme médecin (à droite) examinant un enfant lors d'un programme de nutrition de l'UNICEF dans la province du Sindh, au Pakistan.
DRAMES HUMAINS
26 décembre 2025
Pour la première fois en une génération, les morts d’enfants évitables ont été en hausse dans le monde en 2025 et voilà pourquoi
2025 marque un tournant alarmant en ce siècle: les décès d’enfants évitables sont en hausse. Mais de nouvelles innovations peuvent sauver des vies.
4 min de lecture
Jean de Kervasdoué est un économiste de la santé français, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du conservatoire national des arts et métiers (CNAM)et membre de l’Académie des technologies. Il a été directeur général des hôpitaux.
Ingénieur agronome de l’Institut national agronomique Paris-Grignon il a également un MBA et un doctorat en socio-économie de l’Université de Cornell aux Etats-Unis. Il est l'auteur de Pour en finir avec les histoires d’eau. Imposture hydrologique avec Henri Voron aux Editions Plon et vient de publier Les écolos nous mentent aux éditions Albin Michel.
