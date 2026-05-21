GUERRE SILENCIEUSE
21 mai 2026
Poutine, Xi : les deux Big Brothers partis à l’assaut de l’information et de l’IA mondiales
Pendant que les caméras enregistraient la soigneuse mise en scène de la convergence d’intérêts entre les régimes autoritaires de Xi et de Poutine, une guerre silencieuse vis-à-vis des démocraties occidentales se joue en souterrain : la réinvention de la censure et de la propagande à l’ère de l’IA.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
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