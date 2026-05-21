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Sur cette photo de groupe diffusée par l'agence de presse russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 20 mai 2026.
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GUERRE SILENCIEUSE

21 mai 2026

Poutine, Xi : les deux Big Brothers partis à l’assaut de l’information et de l’IA mondiales

Pendant que les caméras enregistraient la soigneuse mise en scène de la convergence d’intérêts entre les régimes autoritaires de Xi et de Poutine, une guerre silencieuse vis-à-vis des démocraties occidentales se joue en souterrain : la réinvention de la censure et de la propagande à l’ère de l’IA.

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MOTS-CLES

Vladimir Poutine , Xi Jinping , Russie , Chine , information , Intelligence Artificielle , démocraties occidentales , régimes autoritaires

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.