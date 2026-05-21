GUERRE SILENCIEUSE

21 mai 2026

Poutine, Xi : les deux Big Brothers partis à l’assaut de l’information et de l’IA mondiales

Pendant que les caméras enregistraient la soigneuse mise en scène de la convergence d’intérêts entre les régimes autoritaires de Xi et de Poutine, une guerre silencieuse vis-à-vis des démocraties occidentales se joue en souterrain : la réinvention de la censure et de la propagande à l’ère de l’IA.