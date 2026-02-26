POLITIQUE
Blurred backgroundLes stratèges politiques de l'AfD semblent avoir conclu que la russophilie est loin d'être la principale motivation du vote d'extrême droite.
EN TENAILLE

26 février 2026

Poutine ou Trump : le dilemme de l’AfD

Dmitry Stratievsky explique comment l'AfD se retrouve prise en étau entre le Kremlin et la Maison Blanche.

Dmitri Stratievski

11 min de lecture

MOTS-CLES

AfD , Allemagne , Vladimir Poutine , Donald Trump , guerre en ukraine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Dmitri Stratievski image
Dmitri Stratievski

Dmitri Stratievski est Politologue et historien (FU Berlin), et directeur du Centre d'études est-européennes de Berlin (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.).

