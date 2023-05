Poutine : “L’Ukraine n’existe pas”

A l’appui de ses dires, le chef du Kremlin a brandi une carte française datant de Louis XIV.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A l’appui de ses dires, le chef du Kremlin a brandi une carte française datant de Louis XIV. Comment est-elle parvenue entre ses mains ? Elle a sans doute été pillée à Paris par les Russes après la défaite de Napoléon en 1815.

Mais quand on regarde la carte de plus près on peut voir l’emplacement de l’Ukraine les mots suivants : “Pays des Cosaques”. Les Cosaques étaient des hommes libres qui n’obéissaient qu’à eux-mêmes.

Ils se battaient contre la Pologne et la Russie qui avaient envahi leur pays. Une façon d’exister, n’est-ce pas, camarade Poutine ?

Ils ont été finalement vaincus. Et l’Ukraine a été partagée entre Polonais et Russes. S’en suivirent de nombreuses révoltes et soulèvement. Ca aussi c’était une façon d’exister.

Poutine fait donc la guerre à un pays qui n’existe pas. Les soldats russes qui tombent sous les balles des hommes de Zelensky sont, à n’en pas douter, la preuve que l’Ukraine existe !

Elle fut naguère incorporée de force dans l'empire des Tzars dont Poutine est nostalgique. La Pologne, les Pays baltes, la Biélorussie, la Finlande et d’autres connurent le même sort. Poutine voudra-t-il dire que ces pays n’existent pas ?