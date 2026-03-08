POUVOIRS DU CERVEAU

8 mars 2026

Pourquoi vous souvenez-vous de chaque mot d'une chanson d'il y a 25 ans, mais pas de la raison pour laquelle vous êtes entré dans une pièce ?

Pourquoi peut-on réciter sans effort les paroles d’une chanson apprise il y a vingt-cinq ans, tout en oubliant pourquoi on vient d’entrer dans une pièce ? Loin d’être un signe de déclin cognitif, ce contraste révèle surtout comment notre cerveau organise et hiérarchise différents types de mémoire.