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La trente-quatrième édition du Salon du livre vient d'ouvrir ses portes.
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BIEN-ETRE

21 juillet 2026

Pourquoi vous continuez à acheter des livres que vous ne lisez pas et pourquoi cela fait tant de bien

Lorsque je suis très occupé, je constate que je ne peux tout simplement pas lire autant que je le souhaiterais. La vie a cette fâcheuse habitude de remplir chaque heure disponible de travail, de réunions, d’e-mails, de tâches ménagères, de courses et de délais à respecter.

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MOTS-CLES

Economie , Mode de vie , lecture , consommation , livres

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.