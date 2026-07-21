BIEN-ETRE
21 juillet 2026
Pourquoi vous continuez à acheter des livres que vous ne lisez pas et pourquoi cela fait tant de bien
Lorsque je suis très occupé, je constate que je ne peux tout simplement pas lire autant que je le souhaiterais. La vie a cette fâcheuse habitude de remplir chaque heure disponible de travail, de réunions, d’e-mails, de tâches ménagères, de courses et de délais à respecter.
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MOTS-CLESEconomie , Mode de vie , lecture , consommation , livres
THEMATIQUESMode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.