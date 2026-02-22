REACTION INCONTROLABLE
22 février 2026
Pourquoi tout paraît plus drôle quand il est déplacé de rire
Rire dans des situations où il est socialement interdit, à l’église, au tribunal ou lors d’un moment solennel, peut devenir presque incontrôlable. La pression de se retenir active le cortex préfrontal, mais lorsqu’une émotion involontaire surgit et qu’elle est partagée avec autrui, le rire se propage par contagion. Ce phénomène, loin d’être une preuve d’impolitesse, illustre les mécanismes complexes du cerveau et la manière dont l’inhibition prolongée peut libérer une réaction émotionnelle incontrôlable.
MOTS-CLESémotions , cerveau , rire , fou rire , controle , rire contagieux , église , cimetière , circonstances , étude , humour
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
