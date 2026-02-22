POLITIQUE
Le président américain de l'époque George W. Bush partage un moment de rire avec des religieuses à l'église de la Béatification, sur le mont des Béatitudes, au bord du lac de Tibériade, le 11 janvier 2008. George Bush s'est rendu ce jour-là au lac de Tibériade lors d'un pèlerinage sur certains des sites les plus sacrés de la chrétienté, à l'issue d'une mission de paix historique.
REACTION INCONTROLABLE

Pourquoi tout paraît plus drôle quand il est déplacé de rire

Rire dans des situations où il est socialement interdit, à l’église, au tribunal ou lors d’un moment solennel, peut devenir presque incontrôlable. La pression de se retenir active le cortex préfrontal, mais lorsqu’une émotion involontaire surgit et qu’elle est partagée avec autrui, le rire se propage par contagion. Ce phénomène, loin d’être une preuve d’impolitesse, illustre les mécanismes complexes du cerveau et la manière dont l’inhibition prolongée peut libérer une réaction émotionnelle incontrôlable.

5 min de lecture

Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

