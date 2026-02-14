SANTE

14 février 2026

Pourquoi les scientifiques réclament-ils des mesures urgentes contre les amibes ?

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : certaines amibes libres, encore mal connues, représentent un risque croissant pour la santé humaine. Capables de survivre dans l’eau chaude et de protéger d’autres microbes dangereux, ces organismes posent des défis sanitaires accrus, accentués par le réchauffement climatique et la vulnérabilité des réseaux d’eau potable.