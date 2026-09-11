LE FAMEUX COUP DE BARRE
11 septembre 2026
Pourquoi pique-t-on du nez à 15 heures ?
Vous venez de déjeuner et êtes de retour à votre bureau, prêt à vous attaquer à la suite de votre journée de travail. Pourtant, vers 15 heures, vos paupières commencent à s'alourdir. Très vite, vous ne pensez plus qu'à une chose : faire une sieste.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.