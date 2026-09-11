POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe « coup de barre de l'après-midi » est un phénomène courant.
See image caption
See copyright

LE FAMEUX COUP DE BARRE

11 septembre 2026

Pourquoi pique-t-on du nez à 15 heures ?

Vous venez de déjeuner et êtes de retour à votre bureau, prêt à vous attaquer à la suite de votre journée de travail. Pourtant, vers 15 heures, vos paupières commencent à s'alourdir. Très vite, vous ne pensez plus qu'à une chose : faire une sieste.

Photo of Michelle Spear
Michelle Spear Go to Michelle Spear page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

activité cérébrale , cerveau , sommeil , fatigue , énergie , horloge circadienne , sieste

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear image
Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

Populaires

1Guerre commerciale : Trump introduit une nouvelle arme à son arsenal douanier et voilà comment elle pourrait tourner à la destruction massive mutuelle
210% de chances d’être tous éliminés de la surface de la planète par l’IA ? Ce qu’il faut savoir des craintes des dirigeants d’Anthropic et autres Open AI
3Pour en finir avec le bio !
4Le 7-Octobre dans la série Fauda (saison 5) : Libé fait l’abyssal boulot
5Matière noire : un signal inédit détecté sous terre relance la traque des particules invisibles
6Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout
7Défense, énergie, spatial : la séparation entre Paris et Berlin est-elle en train de virer au divorce où tous les coups sont permis ?