LE FAMEUX COUP DE BARRE

Pourquoi pique-t-on du nez à 15 heures ?

Vous venez de déjeuner et êtes de retour à votre bureau, prêt à vous attaquer à la suite de votre journée de travail. Pourtant, vers 15 heures, vos paupières commencent à s'alourdir. Très vite, vous ne pensez plus qu'à une chose : faire une sieste.