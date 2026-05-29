JAZZ
29 mai 2026
Pourquoi Miles Davis considérait son album Kind of Blue comme un échec alors que c'est le disque le plus vendu de tous
Cent ans après sa naissance, Miles Davis demeure l'une des figures les plus révolutionnaires de l'histoire du jazz. Derrière le succès planétaire de Kind of Blue, souvent considéré comme son chef-d'œuvre absolu, se cache pourtant un artiste convaincu de ne pas avoir totalement atteint le son qu'il recherchait.
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MOTS-CLESmusique , jazz , Miles Davis , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en musique et musiques populaires (composition, orchestration, analyse musicale et histoire des musiques populaires) à l'Université de Liverpool.
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en musique et musiques populaires (composition, orchestration, analyse musicale et histoire des musiques populaires) à l'Université de Liverpool.