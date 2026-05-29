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Un vinyle. (Image d'illustration)
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JAZZ

29 mai 2026

Pourquoi Miles Davis considérait son album Kind of Blue comme un échec alors que c'est le disque le plus vendu de tous

Cent ans après sa naissance, Miles Davis demeure l'une des figures les plus révolutionnaires de l'histoire du jazz. Derrière le succès planétaire de Kind of Blue, souvent considéré comme son chef-d'œuvre absolu, se cache pourtant un artiste convaincu de ne pas avoir totalement atteint le son qu'il recherchait.

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MOTS-CLES

musique , jazz , Miles Davis , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Richard Worth

Maître de conférences en musique et musiques populaires (composition, orchestration, analyse musicale et histoire des musiques populaires) à l'Université de Liverpool.