ROBOTIQUE
5 août 2026
Pourquoi lorsque des robots humanoïdes manquent d'aisance, la méfiance s’installe
Les robots humanoïdes misent de plus en plus sur l’expressivité pour paraître plus proches des humains. Mais une nouvelle étude révèle un paradoxe : lorsqu’ils commettent des erreurs sociales, ces mêmes signes d’humanité peuvent renforcer la méfiance des utilisateurs. Le cerveau ne semble alors plus percevoir un simple dysfonctionnement technique, mais une véritable maladresse relationnelle.
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Hasan Ayaz est professeur de génie biomédical, sciences et systèmes de santé à l'Université Drexel.
Ewart J. de Visser est directeur technique au Warfighter Effectiveness Research Center au sein de l'Académie de l'US Air Force.
Frank Krueger est professeur de neurosciences sociales systémiques à l'Université George Mason.
Yigit Topoglu est chercheur scientifique, au sein du Warfighter Effectiveness Research Center, de l'Académie de l'US Air Force.
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Frank Krueger est professeur de neurosciences sociales systémiques à l'Université George Mason.
Yigit Topoglu est chercheur scientifique, au sein du Warfighter Effectiveness Research Center, de l'Académie de l'US Air Force.