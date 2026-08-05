ROBOTIQUE

Pourquoi lorsque des robots humanoïdes manquent d'aisance, la méfiance s’installe

Les robots humanoïdes misent de plus en plus sur l’expressivité pour paraître plus proches des humains. Mais une nouvelle étude révèle un paradoxe : lorsqu’ils commettent des erreurs sociales, ces mêmes signes d’humanité peuvent renforcer la méfiance des utilisateurs. Le cerveau ne semble alors plus percevoir un simple dysfonctionnement technique, mais une véritable maladresse relationnelle.