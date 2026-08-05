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Un robot humanoïde s'apprête à prendre une photo avec un appareil Instax lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, le 18 juillet 2026.
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ROBOTIQUE

5 août 2026

Pourquoi lorsque des robots humanoïdes manquent d'aisance, la méfiance s’installe

Les robots humanoïdes misent de plus en plus sur l’expressivité pour paraître plus proches des humains. Mais une nouvelle étude révèle un paradoxe : lorsqu’ils commettent des erreurs sociales, ces mêmes signes d’humanité peuvent renforcer la méfiance des utilisateurs. Le cerveau ne semble alors plus percevoir un simple dysfonctionnement technique, mais une véritable maladresse relationnelle.

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Photo of Ewart J. de Visser
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MOTS-CLES

robots , robotique , Intelligence Artificielle , innovation , faille , échec , difficulté , atouts , nouvelles technologies , méfiance , défiance

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Hasan Ayaz

Hasan Ayaz est professeur de génie biomédical, sciences et systèmes de santé à l'Université Drexel.

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Ewart J. de Visser

Ewart J. de Visser est directeur technique au Warfighter Effectiveness Research Center au sein de l'Académie de l'US Air Force.

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Frank Krueger

Frank Krueger est professeur de neurosciences sociales systémiques à l'Université George Mason.

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Yigit Topoglu

Yigit Topoglu est chercheur scientifique, au sein du Warfighter Effectiveness Research Center, de l'Académie de l'US Air Force.