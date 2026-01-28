Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits

Lukas Slothuus travaille sur le projet « SUS-POL : Politiques d’offre pour les combustibles fossiles », financé par UKRI et dirigé par le professeur Peter Newell. Ce projet étudie les dynamiques politiques liées à la réduction de la production de combustibles fossiles, les moyens de transformer la société pour parvenir à un monde sans énergies fossiles, ainsi que les processus de transformation sociale nécessaires à la justice climatique.