Cette photographie prise le 16 août 2023 montre un iceberg d'environ quelques centaines de mètres de long dérivant le long du fjord Scoresby Sound, à l'est du Groënland.

Cette photographie prise le 16 août 2023 montre un iceberg d'environ quelques centaines de mètres de long dérivant le long du fjord Scoresby Sound, à l'est du Groënland.

MATIERES PREMIERES CRITIQUES

28 janvier 2026

Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits

Le Groënland est riche en combustibles fossiles et en matières premières critiques. Il possède au moins 25 des 34 matières premières considérées comme critiques par l'Union européenne.

Lukas Slothuus

Lukas Slothuus

Lukas Slothuus travaille sur le projet « SUS-POL : Politiques d’offre pour les combustibles fossiles », financé par UKRI et dirigé par le professeur Peter Newell. Ce projet étudie les dynamiques politiques liées à la réduction de la production de combustibles fossiles, les moyens de transformer la société pour parvenir à un monde sans énergies fossiles, ainsi que les processus de transformation sociale nécessaires à la justice climatique.