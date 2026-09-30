RECHERCHE MEDICALE

Pourquoi les scientifiques étudient de près ces bactéries en état d'hibernation qui peuvent survivre dans l'espace

Capables de résister à des conditions extrêmes, jusqu’au vide spatial, les spores bactériennes constituent un étonnant mécanisme de survie. Des chercheurs ont quantifié pour la première fois le coût énergétique de leur formation et de leur réveil, révélant à la fois pourquoi certaines bactéries conservent cette capacité et une vulnérabilité exploitable pour lutter contre des infections difficiles à traiter.