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Blurred backgroundVue rapprochée de bactéries au microscope, montrant les structures cellulaires.
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RECHERCHE MEDICALE

30 septembre 2026

Pourquoi les scientifiques étudient de près ces bactéries en état d'hibernation qui peuvent survivre dans l'espace 

Capables de résister à des conditions extrêmes, jusqu’au vide spatial, les spores bactériennes constituent un étonnant mécanisme de survie. Des chercheurs ont quantifié pour la première fois le coût énergétique de leur formation et de leur réveil, révélant à la fois pourquoi certaines bactéries conservent cette capacité et une vulnérabilité exploitable pour lutter contre des infections difficiles à traiter.

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MOTS-CLES

spores , bactéries , science , recherche , médecine , survie , espace , cellules , adn , séquençage

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Canan Karakoç

Canan Karakoç est chercheuse postdoctorale en sciences biologiques, au sein du Georgia Institute of Technology.

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