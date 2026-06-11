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IMPRESSIONISME

11 juin 2026

Pourquoi les impressionnistes aimaient peindre les jardins ?

Les dahlias déploient leurs couleurs vers le ciel ; les roses trémières encadrent un enfant qui joue ; des paysans cultivent des choux ; des nénuphars parsèment la surface d'un étang. Le « jardin impressionniste » capture tous ces instants et bien d'autres encore.

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MOTS-CLES

Impressionisme , peinture , Art , Renoir , jardins

THEMATIQUES

Art
A PROPOS DES AUTEURS
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Clare Willsdon
Professeur d'histoire de l'art occidental à l'université de Glasgow

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