IMPRESSIONISME
11 juin 2026
Pourquoi les impressionnistes aimaient peindre les jardins ?
Les dahlias déploient leurs couleurs vers le ciel ; les roses trémières encadrent un enfant qui joue ; des paysans cultivent des choux ; des nénuphars parsèment la surface d'un étang. Le « jardin impressionniste » capture tous ces instants et bien d'autres encore.
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MOTS-CLESImpressionisme , peinture , Art , Renoir , jardins
THEMATIQUESArt
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