IMPRESSIONISME

11 juin 2026

Pourquoi les impressionnistes aimaient peindre les jardins ?

Les dahlias déploient leurs couleurs vers le ciel ; les roses trémières encadrent un enfant qui joue ; des paysans cultivent des choux ; des nénuphars parsèment la surface d'un étang. Le « jardin impressionniste » capture tous ces instants et bien d'autres encore.