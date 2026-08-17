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La propriétaire d'un Spitz nain et son chien participent à une démonstration lors d'une exposition canine organisée dans le cadre du salon « Chiens et Loisirs » au centre de congrès Westfalenhallen de Dortmund, dans l'ouest de l'Allemagne, le 10 mai 2026.
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COMMUNICATION

17 août 2026

Pourquoi les humains prennent-ils une « voix de bébé » lorsqu'ils s'adressent à leurs animaux de compagnie ?

Pourquoi notre voix change-t-elle dès que nous nous adressons à un chien, un chat ou un autre animal de compagnie ? Cette attitude semble surtout servir à attirer l’attention, exprimer notre affection et renforcer le lien avec l’animal, avec des effets qui pourraient aussi faciliter la communication.

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MOTS-CLES

Animaux , langage , bébé , enfant , dialogue , paroles , discussions , échanges , chiens , chats , animaux de compagnie , tendresse , voix de bébé , voix d'enfant

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Antonia Goetz

Antonia Goetz est chercheuse en études sur la petite enfance au sein de la Western Sydney University.

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Zhen (Jenny) Zeng

Zhen (Jenny) Zeng est chercheuse postdoctorale en neurosciences cognitives du développement au sein de la Western Sydney University.

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