COMMUNICATION

Pourquoi les humains prennent-ils une « voix de bébé » lorsqu'ils s'adressent à leurs animaux de compagnie ?

Pourquoi notre voix change-t-elle dès que nous nous adressons à un chien, un chat ou un autre animal de compagnie ? Cette attitude semble surtout servir à attirer l’attention, exprimer notre affection et renforcer le lien avec l’animal, avec des effets qui pourraient aussi faciliter la communication.