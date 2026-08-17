COMMUNICATION
17 août 2026
Pourquoi les humains prennent-ils une « voix de bébé » lorsqu'ils s'adressent à leurs animaux de compagnie ?
Pourquoi notre voix change-t-elle dès que nous nous adressons à un chien, un chat ou un autre animal de compagnie ? Cette attitude semble surtout servir à attirer l’attention, exprimer notre affection et renforcer le lien avec l’animal, avec des effets qui pourraient aussi faciliter la communication.
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Antonia Goetz est chercheuse en études sur la petite enfance au sein de la Western Sydney University.
Zhen (Jenny) Zeng est chercheuse postdoctorale en neurosciences cognitives du développement au sein de la Western Sydney University.
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Antonia Goetz est chercheuse en études sur la petite enfance au sein de la Western Sydney University.
Zhen (Jenny) Zeng est chercheuse postdoctorale en neurosciences cognitives du développement au sein de la Western Sydney University.