UNION EUROPEENNE
11 juin 2026
Pourquoi le nouveau pacte migratoire est plus important que vous ne le pensez
Bruxelles présente ce nouveau système comme une solution au chaos migratoire, mais il institutionnalise en réalité la redistribution des migrants à travers l'UE.
2 min de lecture
MOTS-CLESimmigration , europe , Bruxelles
THEMATIQUESGéopolitique
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.