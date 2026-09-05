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Blurred backgroundDes drapeaux avec le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD). (Image d'illustration)
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ALLEMAGNE

5 septembre 2026

Pourquoi l’AfD peut être le grand vainqueur en Saxe-Anhalt même sans gouverner

Créditée d’environ 40 % des voix en Saxe-Anhalt, l’AfD place la CDU face aux contradictions d’un cordon sanitaire qui devait l’affaiblir, mais qui contribue désormais à remodeler tout le paysage politique allemand.

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MOTS-CLES

Allemagne , AfD , coalition , Friedrich Merz

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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