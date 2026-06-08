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L'école d'Athènes, tableau de Raphael
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PRATIQUE ANCIENNE

8 juin 2026

Pourquoi la sophrosyne, une vertu de la Grèce antique, est-elle plus importante que jamais à l'ère de l'IA ?

Envoyer des SMS en conduisant. Harceler des personnes sur les réseaux sociaux. Adhérer à la dernière théorie du complot à la mode. Faire passer un travail généré par l’IA pour le sien.

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MOTS-CLES

Sophrosyné , Philosophie Grecque , bon sens , informé , culture , société

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Ross Channing Reed
Professeur adjoint de philosophie

Ross Channing Reed, docteur en philosophie, enseigne la philosophie à l'Université des sciences et technologies du Missouri. Ses recherches portent sur la psychologie philosophique et le conseil philosophique, la toxicomanie, les traumatismes, l'existentialisme, l'éthique et la philosophie de la religion.