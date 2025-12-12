POLITIQUE
Jean-Luc Mélenchon : "C'est ça vos questions embarrassantes ? Ha ha ha ! Laissez-moi plutôt vous raconter la fois où, n'écoutant que mon courage, j'ai sauvé des juifs des griffes soviétiques"

©

Jean-Luc Mélenchon : "C'est ça vos questions embarrassantes ? Ha ha ha ! Laissez-moi plutôt vous raconter la fois où, n'écoutant que mon courage, j'ai sauvé des juifs des griffes soviétiques"

LES PIEDS SUR TERRE

12 décembre 2025

Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale

Dans un long article, la revue Hors-Série avance que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le favori naturel de l’élection présidentielle de 2027. S’appuyant sur la progression électorale du candidat, sur la dynamique militante de LFI, sur la fragmentation du centre et l’absence présumée d’alternatives crédibles à gauche, l’auteur décrit un scénario où Mélenchon tirerait profit de la polarisation politique et des évolutions sociologiques du pays. Mais ces arguments résistent-ils à l’analyse ? Entre progression réelle mais contextuelle, montée en puissance tardive, limites démographiques, contradictions stratégiques et risque de rejet massif au centre, l’hypothèse d’une victoire mélenchoniste se révèle à la fois envisageable… et profondément incertaine.

Paul Cébille

Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

