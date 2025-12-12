LES PIEDS SUR TERRE

12 décembre 2025

Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale

Dans un long article, la revue Hors-Série avance que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le favori naturel de l’élection présidentielle de 2027. S’appuyant sur la progression électorale du candidat, sur la dynamique militante de LFI, sur la fragmentation du centre et l’absence présumée d’alternatives crédibles à gauche, l’auteur décrit un scénario où Mélenchon tirerait profit de la polarisation politique et des évolutions sociologiques du pays. Mais ces arguments résistent-ils à l’analyse ? Entre progression réelle mais contextuelle, montée en puissance tardive, limites démographiques, contradictions stratégiques et risque de rejet massif au centre, l’hypothèse d’une victoire mélenchoniste se révèle à la fois envisageable… et profondément incertaine.