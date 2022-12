Prendre des nouvelles d'un ami est souvent très apprécié par le destinataire.

Une étude montre que prendre des nouvelles d'un être cher peut signifier plus qu'on ne le pense. Ce simple geste est souvent très apprécié par le destinataire qui se montre reconnaissant par la suite.

Atlantico : Selon votre étude, écrire à un être cher et le contacter par message signifie plus qu'on ne le pense. Comment avez-vous mené cette étude et quels en sont les résultats ?

Lauren Min : Nous avons mené une série d'expériences pour vérifier si les gens prédisent avec précision à quel point les autres personnes apprécient d'être contactées par quelqu'un de leur cercle social. Par exemple, dans l'une de nos expériences, nous avons recruté des étudiants de premier cycle pour qu'ils écrivent un bref message sur un ami (un autre étudiant sur le campus) avec lequel ils n'ont pas été en contact récemment. Nous leur avons ensuite demandé de prédire à quel point leur ami apprécierait de recevoir le message. Nous avons ensuite livré ces messages aux destinataires prévus et leur avons demandé à quel point ils appréciaient de recevoir le message. Dans cette étude et d'autres, que ce soit avec des échantillons d'universités ou de la population générale, nous avons constamment constaté une tendance chez les gens à sous-estimer à quel point les autres apprécient d'être contactés.

Comment expliquer le sentiment qu'un simple message procure au destinataire ? Pourquoi les personnes qui prennent contact ont tendance à le sous-estimer ?

Nous avons constaté que l'une des raisons de la sous-estimation est que les destinataires pensent souvent à quel point ils sont agréablement surpris lorsque quelqu'un leur tend la main, et leur concentration accrue sur la surprise amplifie alors leur appréciation. En revanche, les personnes en position d'initier le contact ne se concentrent pas sur la façon dont les autres seront agréablement surpris par leur geste.

À Lire Aussi

De la nécessité de chérir la liberté d’expression à l’ère des réseaux sociaux

Que faut-il faire à ce sujet ?

Initier un contact social avec un ami après une période de déconnexion peut souvent sembler gênant, ce qui conduit de nombreuses personnes à éviter de tendre la main en premier lieu. Notre recherche révèle que les personnes qui en bénéficient sont souvent très agréablement surprises et très reconnaissantes d'un geste aussi simple. Si vous souhaitez contacter un ami, avec qui vous avez eu des interactions positives dans le passé mais avec qui vous n'avez pas été en contact récemment, nos recherches suggèrent que vous alliez de l'avant et que vous tendiez la main à cette personne. Nos résultats prédisent que votre ami l'appréciera plus que vous ne le pensez.

À Lire Aussi

Et une étude découvre que les trolls sur les réseaux sociaux sont… aussi agressifs dans la vraie vie