Science

Pourquoi et comment nos personnalités émergent-elles ? : la réponse par l’étude… des mouches à fruits

À travers une étude titanesque menée sur des milliers de drosophiles, une doctorante en biologie de Harvard explore l’origine de la variabilité comportementale chez les insectes. En combinant sélection artificielle, intelligence artificielle et patience extrême, elle révèle comment la personnalité – cette singularité de chaque individu – peut émerger, évoluer, et peut-être même offrir un avantage adaptatif face à l’imprévisibilité du monde. Une plongée fascinante dans les mécanismes de l’individualité, depuis les labyrinthes miniatures jusqu’aux grandes théories de l’évolution.