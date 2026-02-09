ENTRETIEN AVEC L'ANCIEN DIRECTEUR DELEGUE DE L'AFD
9 février 2026
Pourquoi l'Aide publique au développement reste un instrument incontournable de notre souveraineté
À l’heure où l’aide publique au développement est la cible de critiques virulentes, parfois nourries de chiffres erronés et de raccourcis idéologiques, la question de son utilité stratégique se pose avec acuité. Pour Dov Zerah, ancien dirigeant de l’Agence française de développement, l’APD demeure pourtant un instrument central de l’influence française, de la gouvernance mondiale et de la stabilité internationale, notamment face aux défis climatiques, géopolitiques et démographiques.
12 min de lecture
Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.
Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.
